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التربية تعلن آلية التقديم لمدارس الموهوبين للعام الدراسي 2022 - 2023

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-07T11:27:43+0000
التربية تعلن آلية التقديم لمدارس الموهوبين للعام الدراسي 2022 - 2023

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء عن آلية التقديم لمدارس الموهوبين للطلبة الناجحين من الصف السادس الابتدائي (حصراً) والحاصلين على معدل لا يقل عن (97%) للترشيح لدخول الاختبارات التشخيصية الخاصة في تلك المدارس .

وواضحت الوزارة في بيان اصدره المكتب الاعلامي ، ان هيئة رعاية الموهوبين حددت يوم الاربعاء الموافق 8 حزيران الجاري موعد اطلاق استمارة التقديم على مدارس الموهوبين وتستمر لغاية الـ7 من شهر تموز المقبل ، على ان يراجع الطالب مدارس الموهوبين في كل من محافظة (نينوى، الانبار، بغداد، النجف، ذي قار، ميسان، البصرة) لغرض استلام الاستمارة المخصصة للتقديم ، كما يحق لتلاميذ المحافظات التي لا توجد فيها مدارس موهوبين التقديم على مدارس الموهوبين المذكورة آنفاً شرط ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها من قبل الهيئة .

وأضاف البيان ،ان موعد الاختبار التحريري الاول للتلاميذ سيكون يوم الاحد المصادف 24 / 7 / 2022 ، فيما نوهت هيئة رعاية الموهوبين الى عدم وجود تقديم الى تلك المدارس من الصف الثالث الى الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2022 – 2023 .

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