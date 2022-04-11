التربية تعلن إلغاء امتحان مادة الاجتماعيات للصف السادس الابتدائي

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية، يوم الإثنين، إلغاء امتحان مادة الاجتماعيات لتلاميذ الصف السادس الابتدائي في الامتحانات العامة للعام الدراسي 2021 – 2022.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الدائمة للامتحانات العامة قررت تعليق امتحان مادة "الاجتماعيات" لتلاميذ الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي، حيث ستكون الفحوص الداخلة في الامتحانات كالآتي : (التربية الاسلامية ، اللغة العربية ، اللغة الانكليزية ، الرياضيات ، العلوم)".

وكانت الوزارة قررت في وقت سابق تعليق امتحاني مادتي (الإجتماعيات واللغة الفرنسية) في الامتحانات الوزارية للثالث المتوسط فقط.

كما قررت دمج إمتحان مادتي (التربية الاسلامية واللغة العربية) للصف الثالث المتوسط فقط في الامتحانات الوزارية للعام الدراسي 2021 – 2022 وتكون درجة التربية الاسلامية (25%) وتكون درجة اللغة العربية (75%).