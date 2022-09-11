التربية تعلن قبول طلبة الابتدائية "المسرعين" في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية، يوم الأحد، قبول الطلبة "المسرعين" في المرحلة الابتدائية في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي 2022 – 2023 .

وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي للوزارة وورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير التربية علي حميد الدليمي، وافق على قبول الطلبة المسرعين في المرحلة الابتدائية الحاصلين على معدل لا يقل عن (75%) في الامتحانات الوزارية للمرحلة الابتدائية (الدور الثاني) في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي 2022 – 2023 ، استثناء من الطاقة الاستيعابية ومن الخضوع الى اختبار الذكاء والتحصيلي الخاص بالتقديم للقبول في تلك المدارس".