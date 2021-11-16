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التربية تعلن قبول دوام الطلبة بـ"الانتساب" للعام الدراسي الجديد

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-16T16:04:25+0000
التربية تعلن قبول دوام الطلبة بـ"الانتساب" للعام الدراسي الجديد

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، قبول دوام الطلبة بـ"الانتساب" للعام الدراسي 2021 – 2022.

 وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "وزير التربية علي حميد الدليمي وافق على ان يكون دوام الطلبة للعام الدراسي الحالي بـ"الانتساب".

من جانبها حددت المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي آلية القبول على وفق الضوابط الآتية (الحالات السرطانية والحالات المرضية معززة بالتقارير الصحية الصادرة من اللجان الطبية ، وكذلك ابناء المبتعثين خارج العراق ، فضلاً عن الحالات الأمنية)".

واشارت المديرية الى "منع الغاء الانتساب في حالة صدوره ولأي سبب كان ، على ان يكون آخر موعد للدوام بالانتساب لغاية بداية امتحانات الكورس الاول ونصف السنة على ان تتولى المديريات العامة تنفيذ ما ورد في اعلاه ، مع التقييد التام بالضوابط وعدم ارسال الطلبة ممن لا تنطبق عليه تلك الضوابط الى مديريتنا العامة .

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