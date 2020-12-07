سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

التربية تكشف عن تقليص المناهج الخاصة بالصفوف غير المنتهية للمرحلة الثانوية

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-07T05:53:32+0000
التربية تكشف عن تقليص المناهج الخاصة بالصفوف غير المنتهية للمرحلة الثانوية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية، يوم الاثنين، عن قرب الإعلان عن تقليص المناهج الدراسية الخاصة بالمراحل غير المنتهية الثانوية للعام الدراسي 2020 ــ 2021.

وقال مدير التعليم الثانوي بالوزارة محسن حافظ الزهيري في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "الوزارة وبالتنسيق مع المديرية العامة للمناهج الدراسية ستعلن عن تقليص المناهج الدراسية للمراحل المتوسطة والاعدادية غير المنتهية (الاول والثاني المتوسط والرابع والخامس الاعدادي) لتتماشى مع الوضع الحالي للبلد في ظل جائحة كورونا لتكون مناسبة لعدد الدروس التي سيتلقاها الطالب خلال العام الدراسي الحالي 2020 ــ 2021".

واكد انه "تم توجيه جهاز الإشراف التربوي بالوزارة بالتعاون مع اقسام الاشراف بالمديريات ببغداد والمحافظات لإجراء جولات ميدانية الى المدارس لمتابعة تطبيق القوانين والتعليمات والإجراءات الصحية في المدارس في ظل جائحة كورونا"، مبينا أن "قلة الابنية المدرسية تقف حائلا أمام توفير بيئة نموذجية بعدد الصفوف وعدد الطلبة بشكل يتناسب مع حجم الجائحة وتحقيق التباعد الاجتماعي داخل شعبة الصف الواحد، علاوة على قلة عدد الملاكات التدريسية والتعليمية".

واكد ان "الحاجة الكلية للأبنية المدرسية في عموم البلاد 15 الف مدرسة من أجل سد الحاجة الفعلية وخلق بيئة مدرسية احادية الدوام تستوعب اعداد الطلبة والتلاميذ المتزايدة".

related

التربية ترد على برلمانيين انتقدوها بشأن توصيات البدء بالعام الدراسي الجديد

Date: 2020-09-02 12:38:34
التربية ترد على برلمانيين انتقدوها بشأن توصيات البدء بالعام الدراسي الجديد

التربية تُعلن تمديد موعد التقديم للدراسات العليا

Date: 2020-08-16 18:48:42
التربية تُعلن تمديد موعد التقديم للدراسات العليا

التربية تحدد موعد امتحانات الصفوف غير المنتهية للدور الثاني

Date: 2019-08-25 13:37:22
التربية تحدد موعد امتحانات الصفوف غير المنتهية للدور الثاني

وثيقة .. وزارة التربية توجه بعودة الدوام لإدارة المدارس بالعراق

Date: 2020-04-21 07:31:29
وثيقة .. وزارة التربية توجه بعودة الدوام لإدارة المدارس بالعراق

التربية تحدد موعد إعلان نتائج امتحانات السادس الإعدادي وتطمئن الطلبة

Date: 2020-10-07 07:18:42
التربية تحدد موعد إعلان نتائج امتحانات السادس الإعدادي وتطمئن الطلبة

في العراق.. ضبط أكثر من 24 ألف حالة تزوير شهادات دراسية

Date: 2019-09-30 23:05:34
في العراق.. ضبط أكثر من 24 ألف حالة تزوير شهادات دراسية

التربية العراقية تحدد ضوابط الترشيح لمدارس الموهوبين

Date: 2019-06-16 17:38:59
التربية العراقية تحدد ضوابط الترشيح لمدارس الموهوبين

التربية تعلن موعد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية للعام الدراسي الجديد.. وثيقة

Date: 2020-09-09 09:22:57
التربية تعلن موعد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية للعام الدراسي الجديد.. وثيقة