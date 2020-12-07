التربية تكشف عن تقليص المناهج الخاصة بالصفوف غير المنتهية للمرحلة الثانوية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية، يوم الاثنين، عن قرب الإعلان عن تقليص المناهج الدراسية الخاصة بالمراحل غير المنتهية الثانوية للعام الدراسي 2020 ــ 2021.

وقال مدير التعليم الثانوي بالوزارة محسن حافظ الزهيري في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "الوزارة وبالتنسيق مع المديرية العامة للمناهج الدراسية ستعلن عن تقليص المناهج الدراسية للمراحل المتوسطة والاعدادية غير المنتهية (الاول والثاني المتوسط والرابع والخامس الاعدادي) لتتماشى مع الوضع الحالي للبلد في ظل جائحة كورونا لتكون مناسبة لعدد الدروس التي سيتلقاها الطالب خلال العام الدراسي الحالي 2020 ــ 2021".

واكد انه "تم توجيه جهاز الإشراف التربوي بالوزارة بالتعاون مع اقسام الاشراف بالمديريات ببغداد والمحافظات لإجراء جولات ميدانية الى المدارس لمتابعة تطبيق القوانين والتعليمات والإجراءات الصحية في المدارس في ظل جائحة كورونا"، مبينا أن "قلة الابنية المدرسية تقف حائلا أمام توفير بيئة نموذجية بعدد الصفوف وعدد الطلبة بشكل يتناسب مع حجم الجائحة وتحقيق التباعد الاجتماعي داخل شعبة الصف الواحد، علاوة على قلة عدد الملاكات التدريسية والتعليمية".

واكد ان "الحاجة الكلية للأبنية المدرسية في عموم البلاد 15 الف مدرسة من أجل سد الحاجة الفعلية وخلق بيئة مدرسية احادية الدوام تستوعب اعداد الطلبة والتلاميذ المتزايدة".