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التربية تعلن قبول دوام الطلبة بـ"الانتساب" للعام الدراسي 2022 – 2023

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-04T07:24:23+0000
التربية تعلن قبول دوام الطلبة بـ"الانتساب" للعام الدراسي 2022 – 2023

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، قبول دوام الطلبة بـ"الانتساب" للعام الدراسي 2022 – 2023 .

وذكرت الوزارة في بيان نقله المكتب الإعلامي، ان وزير التربية الاستاذ علي حميد الدليمي وافق على بعض الحالات لدوام الطلبة بـ"الانتساب" .

من جانبها حددت المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي آلية القبول على وفق الضوابط الآتية (الحالات السرطانية والحالات المرضية معززة بالتقارير الصحية الصادرة من اللجان الطبية ، وكذلك ابناء المبتعثين خارج العراق ) .

وحددت المديرية آخر موعد للتقديم على الدوام بالانتساب لغاية 2022/12/31 على ان تتولى المديريات العامة تنفيذ ما ورد في اعلاه ، مع التقييد التام بالضوابط .

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