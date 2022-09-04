التربية تعلن قبول دوام الطلبة بـ"الانتساب" للعام الدراسي 2022 – 2023

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، قبول دوام الطلبة بـ"الانتساب" للعام الدراسي 2022 – 2023 .

وذكرت الوزارة في بيان نقله المكتب الإعلامي، ان وزير التربية الاستاذ علي حميد الدليمي وافق على بعض الحالات لدوام الطلبة بـ"الانتساب" .

من جانبها حددت المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي آلية القبول على وفق الضوابط الآتية (الحالات السرطانية والحالات المرضية معززة بالتقارير الصحية الصادرة من اللجان الطبية ، وكذلك ابناء المبتعثين خارج العراق ) .

وحددت المديرية آخر موعد للتقديم على الدوام بالانتساب لغاية 2022/12/31 على ان تتولى المديريات العامة تنفيذ ما ورد في اعلاه ، مع التقييد التام بالضوابط .