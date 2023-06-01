التربية تعلن ضبط "اجهزة غش" في مركز امتحاني ببغداد

شفق نيوز / أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الخميس، ضبط أجهزة غش داخل مركز امتحاني لطلبة الثالث المتوسط في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كريم السيّد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أجهزة للغش جرى ضبطها في إحدى المراكز الامتحانية بمنطقة المنصور بالعاصمة بغداد، وذلك بجهود وتعاون مع جهاز الأمن الوطني".

وأضاف السيد، أن "إجراءات قانونية جرى اتخاذها على الفور بعد عملية الضبط بالجرم المشهود"، مثمناً في الوقت نفسه "جهود المؤسسات الأمنية الساندة تقنياً وأمنياً في مختلف المراكز الامتحانية في عموم العراق".

وانطلقت صباح اليوم الخميس، الامتحانات النهائية للصف الثالث المتوسط، في جميع أنحاء العراق.