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التربية تعلن جدول امتحانات الدور الثاني لطلبة الإعدادي (وثيقة)

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-05T16:22:16+0000
التربية تعلن جدول امتحانات الدور الثاني لطلبة الإعدادي (وثيقة)

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الثلاثاء، جدول امتحانات الدور الثاني للدراسة الاعدادية ، للعام الدراسي 2020 - 2021.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الامتحانات ستنطلق يوم (الاربعاء 27 تشرين الأول) وتستمر لغاية يوم الخميس (11 تشرين الثاني 2021)".

وبينت أن "الامتحان يبدأ في الساعة الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد (داخل وخارج العراق)، وفي حال صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس ترتيب الجدول".

وأدناه تفاصيل الجدول:

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