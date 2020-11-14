سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

التربية تعلن تأجيل موعد الاختبار التشخيصي الالكتروني للطلبة الموهوبين

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-14T12:20:36+0000
التربية تعلن تأجيل موعد الاختبار التشخيصي الالكتروني للطلبة الموهوبين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، يوم السبت، عن تأجيل موعد الاختبار التشخيصي الالكتروني للطلبة الموهوبين لـ22 من شهر تشرين الثاني الجاري.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاختبارات التشخيصية الالكترونية الرسمية كان من المقرر اجراءها يوم الأحد الموافق الـ15 من شهر تشرين الثاني الحالي ، تم تأجيلها الى يوم الاحد الموافق الـ22 من الشهر ذاته لعام 2020 في تمام الساعة التاسعة صباحاً ، والذي سيكون لاختيار مرشحين للمستوى الثاني".

واوضح ان "ذلك جاء مراعاةً لظروف الطلبة ولتهيئة الأجواء المناسبة لهم".

related

وزارة عراقية تكشف عن تسجيل 765 شهادة مزورة خلال العام الحالي

Date: 2020-09-24 17:57:52
وزارة عراقية تكشف عن تسجيل 765 شهادة مزورة خلال العام الحالي

يوم واحد في الصفوف.. التربية تلغي عطلة السبت وتخصص خمسة أيام للتعليم الالكتروني

Date: 2020-11-07 20:00:05
يوم واحد في الصفوف.. التربية تلغي عطلة السبت وتخصص خمسة أيام للتعليم الالكتروني

وزارة التربية تتخذ قرارا لمواد لم يمتحن بها الطلبة جنوبي العراق

Date: 2020-07-04 12:35:30
وزارة التربية تتخذ قرارا لمواد لم يمتحن بها الطلبة جنوبي العراق

نتائج الدور الثاني للدراسة المتوسطة لكافة المحافظات

Date: 2019-09-08 14:35:42
نتائج الدور الثاني للدراسة المتوسطة لكافة المحافظات

وزارة التربية تحذف وتقلص المواد الدراسية للامتحانات التمهيدية لطلبة الخارجي

Date: 2020-05-12 13:55:39
وزارة التربية تحذف وتقلص المواد الدراسية للامتحانات التمهيدية لطلبة الخارجي

التربية توجه مديرياتها بضرورة انسيابية الدوام

Date: 2019-10-27 09:39:25
التربية توجه مديرياتها بضرورة انسيابية الدوام

التربية توجه بالحيطة والحذر من وسائل غش متطورة

Date: 2019-06-24 16:18:31
التربية توجه بالحيطة والحذر من وسائل غش متطورة

المفتي يبت بتعيينات التربية بالمحافظات من بينها المحاضرين

Date: 2019-12-26 12:41:30
المفتي يبت بتعيينات التربية بالمحافظات من بينها المحاضرين