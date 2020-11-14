التربية تعلن تأجيل موعد الاختبار التشخيصي الالكتروني للطلبة الموهوبين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، يوم السبت، عن تأجيل موعد الاختبار التشخيصي الالكتروني للطلبة الموهوبين لـ22 من شهر تشرين الثاني الجاري.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاختبارات التشخيصية الالكترونية الرسمية كان من المقرر اجراءها يوم الأحد الموافق الـ15 من شهر تشرين الثاني الحالي ، تم تأجيلها الى يوم الاحد الموافق الـ22 من الشهر ذاته لعام 2020 في تمام الساعة التاسعة صباحاً ، والذي سيكون لاختيار مرشحين للمستوى الثاني".

واوضح ان "ذلك جاء مراعاةً لظروف الطلبة ولتهيئة الأجواء المناسبة لهم".