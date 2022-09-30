التربية تعلن تأجيل امتحان احد مواد السادس الاعدادي الى "اشعار آخر"

شفق نيوز / أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، تأجيل امتحان مادة اللغة الفرنسية للصف السادس الاعدادي في مدارس التي تشتمل على هذه المادة الى "اشعار آخر".

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنه "نظراً للظروف الطارئة وانقطاع الطرق الذي قد يتسبب بعدم وصول الطلبة والملاكات التربوية المُكلّفة بالامتحانات فقد تقرَّرَ تأجيل امتحان يوم غدٍ (اللغة الفرنسية) إلى إشعار آخر".

وتشهد عدد من مدارس العراق امتحانات لطلبة السادس الاعدادي ممن يتواجد فيها مادة للغة الفرنسية".

ويأتي تأجيل الامتحان مع انتشار امني واسع وقطوعات في ماطق العاصمة بغداد عشية تظاهرات تنطلق يوم غد الأول من تشرين الاول، وفق ما اعلنه ناشطون تشرينيون، مع احتمال انضمام انصار التيار الصدري لهم.