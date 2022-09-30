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التربية تعلن تأجيل الامتحان العملي في التعليم المهني الى "اشعار آخر"

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-30T21:34:59+0000
التربية تعلن تأجيل الامتحان العملي في التعليم المهني الى "اشعار آخر"

شفق نيوز / أعلنت وزارة التربية ، اليوم الجمعة، تأجيل الامتحان العملي لطلبة التعليم المهني يوم غد السبت إلى "إشعار آخر".

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنه "نظراً للظروف الطارئة وانقطاع الطرق الذي قد يتسبب بعدم وصول الطلبة والملاكات التربوية المُكلّفة بالامتحانات فقد تقرَّرَ تأجيل (الامتحان العملي) يوم غدٍ لطلبة التعليم المهني إلى إشعار آخر".

وكانت وزارة التربية أعلنت ، اليوم الجمعة، تأجيل امتحان مادة اللغة الفرنسية للصف السادس الاعدادي في مدارس التي تشتمل على هذه المادة الى "اشعار آخر".

ويأتي تأجيل الامتحان مع انتشار أمني واسع وقطوعات في مناطق العاصمة بغداد عشية تظاهرات تنطلق يوم غد الأول من تشرين الاول، وفق ما اعلنه ناشطون تشرينيون، مع احتمال انضمام أنصار التيار الصدري لهم.

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