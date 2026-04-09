التربية تتجه لتمديد موعد امتحانات السادس الإعدادي

أعلن وزير التربية وكالة أحمد الأسدي، يوم الخميس، التوجه لتمديد موعد امتحانات الصف السادس الإعدادي وإعادتها إلى توقيتها السابق، بعد تقديمها بسبب ظروف الحرب في المنطقة.

وقال الأسدي، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هناك جلسة لهيئة الرأي في الوزارة لتمديد توقيت الامتحان وعودته إلى الموعد السابق"، مبينًا أن "تقديم مواعيد الامتحانات جاء بسبب ظروف الحرب في المنطقة، ومع التوقف المؤقت للحرب سنناقش اليوم إعادة التاريخ إلى وقته السابق كما كان"، مؤكدًا أن "قرارًا سيصدر بهذا الشأن".

وكانت وزارة التربية قد قررت في وقت سابق تغيير مواعيد الامتحانات النهائية للمراحل الدراسية، ليكون في الثاني من شهر حزيران المقبل، متقدما بنحو عشرة ايام عن الموعد المعتاد.