التربية تعلن تكييف المناهج الدراسية للصفوف المنتهية فقط.. وثيقة

شفق نيوز/ وافق وزير التربية العراقي، اليوم الاثنين، على تكييف المناهج الدراسية للصفوف المنتهية فقط.

وقالت الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوزير علي حميد الدليمي، وافق على تكييف المناهج الدراسية (التعليم العام، مدارس ثانوية كلية بغداد والمتميزين، التعليم المسرع) للصفوف المنتهية فقط (السادس الابتدائي، الثالث المتوسط، السادس الاعدادي) في المواد الدراسية كافة ما عدا المناهج المؤلفة حديثا الذي تم العمل بها في العام الدراسي 2021 – 2022 .

وبحسب البيان، فإن القرار جاء ضمن سلسلة الإجراءات لتنظيم الدراسة في العام الدراسي الحالي.