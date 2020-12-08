التربية تعلن الضوابط الخاصة للتقديم للامتحانات الخارجية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية يوم الثلاثاء عن الضوابط الخاصة بالاشتراك في الامتحانات الخارجية .

واوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير التربية علي حميد الدليمي ، ان اللجنة الدائمة للامتحانات حددت يوم الاحد الموافق 2020/12/13 ، موعدا لبدء التقديم للامتحانات الخارجية ، على ان يكون يوم الخميس الموافق 2021/1/14 آخر موعد للتقديم.

حيث حددت الضوابط الاعمار المسموح لها للتقديم للمرحلة الابتدائية 18 سنة ( اي مواليد 2002 وقبلها )، مضيفة ان الطلبة المسموح لهم بالاشتراك في الامتحان الخارجي للدراسة المتوسطة يجب أن يكونوا قد مضت ثلاث سنوات دراسية على انهائهم الدراسة الابتدائية ، وأن يكون المشترك في امتحان المرحلة الاعدادية مضت ثلاث سنوات دراسية أو أكثر على اجتيازه بنجاح امتحان الدراسة المتوسط أو ما يعادلها، حسب البيان.

واكدت التعليمات على انه يحق لخريجي الدراسة الاعدادية ( الأكاديمي ومهني ) للأعوام السابقة التقديم في فرع مغاير لفرعه الذي تخرج منه على أن يؤدي امتحان التمهيدي في الفرع الذي اختاره ، مردفت بأن امتحان المتقدمين سيكون داخل مركز المحافظة ولا يجوز فتح مراكز في الأقضية والنواحي ، وإن الامتحانات الخارجية ستكون حصرا للطلبة في داخل العراق .