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التربية تعلن الضوابط التقديم للامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2022 – 2023

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-20T10:05:12+0000
التربية تعلن الضوابط التقديم للامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2022 – 2023

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، ضوابط التقديم للامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2022 – 2023 .

وذكر البيان الذي اصدرهُ المكتب الإعلامي لوزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، ان اللجنة الدائمة للامتحانات حددت اليوم الأحد الموافق 20 / 11 / 2022 ، موعدا لبدء التقديم للامتحانات الخارجية ، على ان يكون آخر موعد لاستلام الاستمارات من إدارات المدارس يوم الأحد الموافق 25 / 12 / 2022 .

وأضاف، ان المديرية حددت اعمار المتقدمين على الامتحانات التمهيدية لجميع المراحل الدراسية ، حيث يسمح عمر المتقدم على الامتحان بالنسبة للمرحلة الابتدائية (18) سنة ، أي من مواليد 20004 وما قبلها ، وكذلك الطلبة المسموح لهم بالاشتراك في الامتحان الخارجي للدراسة المتوسطة يجب أن يكونوا قد مضت ثلاث سنوات دراسية على انهائهم الدراسة الابتدائية ، وأن يكون المشترك في امتحان المرحلة الإعدادية مضت ثلاث سنوات دراسية أو أكثر على اجتيازه بنجاح امتحان الدراسة المتوسط أو ما يعادلها.

واكد البيان ، ان التعليمات تجيز لخريجي الدراسة الإعدادية ( الأكاديمي ومهني) للأعوام السابقة التقديم في فرع مغاير لفرعه الذي تخرج منه على أن يؤدي امتحان التمهيدي في الفرع الذي اختاره ، مردفاً أن امتحان المتقدمين سيكون داخل مركز المحافظة ولا يجوز فتح مراكز في الأقضية والنواحي ، وإن الامتحانات الخارجية ستكون حصرا للطلبة في داخل العراق .

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