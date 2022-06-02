التربية تعلن التوصل لبعض المتورطين في تسريب الاسئلة: سيحاسبون امام الشعب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية الاتحادية، يوم الخميس، عن توصلها الى بعض الخيوط للمتورطين في تسريب "اسئلة الرياضيات"، مشيرة الى فتح تحقيقات موسعة بمشاركة جهات أمنية عليا.

وقالت الوزارة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، توصلنا الى بعض الخيوط للمتورطين في تسريب "اسئلة الرياضيات"من اجل تدمير العملية التربوية، مؤكدة أن تسريب اسئلة امتحان مادة الرياضيات لن يمر بسهولة، ومن قام بهذا الفعل المشين خاب فألهُ وسيحاسب أمام الشعب قريباً.

واشارت الوزارة الى ان هناك تحقيقات عاجلة منذ ساعات الفجر الأولى داخل وزارة التربية بمشاركة جهات أمنية تعمل على التحقيق في هذا العمل الخطير، كاشفة عن التوصل الى خيوط بعض المتورطين الذين تعمدوا على تسريب الاسئلة لغايات رخيصة ودنيئة.

واضافت الوزارة أنها ستقوم بعرض الفاعل امام القضاء لينال جزاءه العادل بأشد العقوبات التي يستحقها جراء فعله الآثم، لافتة الى انها ستبقى حريصة دوماً على مجهود الطلبة الدراسي، كما تقدمت بالشكر إلى الاجهزة الامنية على عملهم الكبير في الحفاظ على رصانة العملية التربوية، وفق البيان.

من جانبه أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن الجهة المسؤولة عن التحقيق في موضوع تسريب الاسئلة هي جهاز الامن الوطني، مشيرا الى اعتقال عدد من الاشخاص في وزارة التربية والتحقيق مستمر معهم.

ووفقاً للمصدر، فأن المعلومات الاولية تشير الى ان الجهة المتورطة تتبع لاحدى الاحزاب المتنفذة في الوزارة، مبيناً أن التحقيقات والاجتماعات مستمرة حتى اللحظة داخل مقر الوزارة.

وفي وقت سابق ، امتنع وزير التربية الاتحادي علي الدليمي، عن الرد لسؤال مراسل وكالة شفق نيوز، حول قضية تسريب اسئلة الامتحانات، إن كان قد حدث ذلك فعلاً، وكيف ستعالج القضية؟.

وفجر اليوم، قررت التربية تأجيل امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط، لأسباب وصفتها بأنها "فنية طارئة تخص أعمال التقويم والامتحانات"، وعادت لاحقا لتعلن تأجيل كافة الامتحانات المتبقية في عموم البلاد (باستثناء اقليم كوردستان) حتى اشعار آخر.

وذكرت مصادر مطلعة أن أسباب التأجيل جاءت بسبب تسريب أسئلة امتحان مادة "الرياضيات" المقررة صباح اليوم، الأمر الذي دعا الوزارة لاتخاذ هذا القرار.