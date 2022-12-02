التربية تعلن اعتقال طالب تهجم على مدير مدرسة في النجف

شفق نيوز / أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، اعتقال "متهم" اعتدى على مدير مدرسة في الحنانة بمحافظة النجف، جنوب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "تم اكمال التقرير طبي لمدير المدرسة المعتدى عليه ورفع دعوى قضائية بتوجيه من وزير التربية لمديرية العامة للتربية واحالتها الى القاضي الخفر يوم أمس".

وأضافت الوزارة أنه "تم اعتقال المتهم من قبل الاجهزة الأمنية، واحالته للقضاء لينال جزاءه".

وتناقلت مواقع تواصل اجتماعي حادثة الاعتداء على مدير مدرسة "فاطر" التابعة للوقف الشيعي عايد عبد الصاحب في منطقة الحنانة بمحافظة النجف بسبب فصله أحد الطلبة بعد تجاوزه على المدرسين، ما أدى الى تعدي الطالب على المدير بعد خروجه من المدرسة وتعرضه الى كسر في الساق.