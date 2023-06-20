التربية تعلق على مخاوف تسريب أسئلة امتحانات السادس الإعدادي

شفق نيوز/ علقت وزارة التربية العراقية، اليوم الثلاثاء، على المخاوف من تكرار عملية تسريب أسئلة امتحانات السادس الإعدادي، والتي من المؤمل ان تنطلق يوم غد الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، لوكالة شفق نيوز، ان "وزارة التربية استعدت منذ فترة مبكرة لامتحانات مرحلة السادس الإعدادي، وتم توفير كل المستلزمات"، مبينا أن "كل الأدوات حاضرة، إضافة للجهود الساندة من مؤسسات الأمنية والخدمية".

وبين السيد ان "هذا العام كانت لدينا إجراءات مغايرة، وكان لدينا تعديل ببعض الإجراءات لمنع تكرار تسرب الأسئلة كما حصل في العام الماضي"، موضحا أن "ما حصل العام الماضي اعطى لوزارة التربية تصور عن التصحيح والتفكير بأساليب جديدة".

وختم المتحدث باسم وزارة التربية العراقية قوله انه "تم اكمال امتحانات الثالث متوسط ولم تسجيل لدينا أي حادثة لتسريب الأسئلة، ونأمل ان يتكرر هذا الامر يوم غد مع انطلاق امتحانات مرحلة السادس الإعدادي".

ونفى السيد "وجود أي نية للوزارة تأجيل الامتحانات الى ما بعد عطلة عيد الاضحى"ن مؤكدا أن "الامر قد حسم والامتحانات ستبدأ بموعدها المقرر يوم غد وستسير وفق الجدول المثبت".