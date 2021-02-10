التربية تعلق على تغيير المراكز الامتحانية

شفق نيوز/ نفت وزارة التربية، يوم الأربعاء، إجراء الامتحانات التمهيدية في الكليات بدلاً من المدارس، مؤكدة أن المراكز الامتحانية ستكون في مراكز المدن.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، لوكالة شفق نيوز، إن ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيير المراكز الامتحانية لا صحة له، والتلاميذ والطلبة سيؤدون الامتحانات في نفس مدارسهم.

وأشار إلى أن المديرية العامة لتقويم الامتحانات هي المسؤولة عن إدارة الامتحانات وتوجيه قرارات إلى مديريات التربية في بغداد والمحافظات، مضيفاً أن كل مديرية تتولى تخصيص المدارس التي ستجري فيها الامتحانات في مراكز المدن حصرا.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام قد تداولت خبراً مفاده أن وزارة التربية غيرت المراكز الامتحانية ونقلتها من المدارس إلى الكليات.

ويوم أمس الثلاثاء، نفت وزارة التربية إصدار قرار بإلغاء الامتحانات الشهرية للمراحل كافة، بسبب وباء كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن ما نشر بشأن إلغاء الامتحانات الشهرية غير حقيقي، وعار عن الصحة، مؤكداً أن المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت آليات امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول إلى جميع المديريات التابعة للوزارة.

وأشار إلى أن المديرية ذكرت يوم أمس الاثنين، أن الطلبة الذين لم يؤدوا الاختبارات الشهرية يمكن اعتماد درجاتهم نهاية الكورس الأول، أي أن الامتحانات الشهرية 50 والكورس الأول 50، وهذا ما أقرته وتعمل به وزارة التربية.

وبين فاروق أن هناك 10 درجات إلى نهاية الكورس الأول لجميع المواد وليس للمادة الواحدة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وفق معطيات بدأت بها العام الدراسي في ظل وباء كورونا.

ودعا فاروق العوائل العراقية ووسائل الإعلام إلى أخذ المعلومات من المواقع الرسمية لوزارة التربية، والابتعاد عن المواقع المزيفة التي تحاول إرباك الطالب العراقي.