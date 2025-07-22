التربية تعطل الدوام المدرسي لأكثر من اسبوع في تشرين الثاني المقبل مع الانتخابات (وثيقة)

شفق نيوز - بغداد

قررت وزارة التربية العراقية، تعطيل الدوام الرسمي لأكثر من أسبوع خلال العام الدراسي المقبل 2025 - 2026 وذلك بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في شهر تشرين الثاني المقبل من العام الحالي.

جاء ذلك وفقا لكتاب رسمي صادر عن الوزارة مُذيّل بتوقيع وزير التربية بتاريخ التاسع من شهر تموز/يوليو الجاري، ومعنون إلى مديريات التربية في العاصمة بغداد والمحافظات كافة.

وقرر الوزير تسليم المدارس المتخذة كمراكز اقتراع إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعتبارا من الخامس من شهر تشرين الثاني الى الـ13 من الشهر نفسه لغرض إجراء عمليات الصيانة الضرورية، وربط الكاميرات وخزن مواد الاقتراع.