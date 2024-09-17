التربية تطلب من المالية الموافقة على نقل معلمين من كوردستان لباقي المحافظات "وثيقة"

شفق نيوز/ وجهت وزارة التربية، طلباً لوزارة المالية، للموافقة على نقل معلمين من إقليم كوردستان، إلى عدد من المحافظات التابعة للحكومة الاتحادية، دون الدرجة والتخصيص المالي.

وجاء في كتاب موقع من قبل وزير التربية إبراهيم الجبوري، تحصلت عليه وكالة شفق نيوز: "تردنا بين الحين والآخر طلبات نقل خدمات من اقليم كوردستان الى ملاك الحكومة الاتحادية وزارة التربية بالعناوين الوظيفية التعليمية والتدريسية، إذ أيدت المديريات العامة للتربية التي يرومون النقل إليها، توفر درجة وظيفية وتخصيص مالي باعتبار أن نقل الخدمات من اقليم كوردستان سيكون دون الدرجة والتخصيص المالي".

وتابع: "نحن نؤيد الحاجة لخدماتهم لسد الشواغر نتيجة الاحالة على التقاعد المستمرة سنوياً حسب السن القانوني"، داعياً إلى "الاطلاع والموافقة على نقل خدماتهم دون الدرجة والتخصيص المالي واشعاركم بنقلهم لغرض التأشير لديكم".

ولفت إلى أن "سكن المنوه عنهم في المحافظات التابعة للحكومة الاتحادية بسبب انتقال السكن او الزواج".