التربية تضع آلية عاجلة من سبع نقاط لبث الدروس الإلكترونية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، يوم الخميس، عن تحديد آليات عاجلة تفيد في تنظيم بث الدروس الاكترونية بجداول محددة من قبل ادارات المدارس ، وذلك بهدف سير العملية التعليمية خاصةً في ظل انتشار جائحة كورونا.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المديرية العامة للإشراف التربوي وضعت جملة أمور في اعداد جدول الدروس الالكترونية منها .. ان لا يكون هناك أكثر من إمتحان في اليوم الواحد ، وعدم نشر المادة الامتحانية قبل يوم الامتحان ، بالاضافة الى عدم نشر الدروس في أوقات متأخرة من الليل وايام الجمع، فضلاً عن الالتزام التام بما ورد في تكييف المناهج الدراسية.

وأضاف البيان ، ان "توجيه الوزارة ينص أيضاً على تفعيل المنصات الالكترونية وتكليف مدرسي مادة الحاسوب بمتابعتها وأن يكون العرض بطريقة معاصرة وواضحة تُعين الطالب على فهم المادة بكل يسر وسهولة".