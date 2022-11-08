سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التربية تصدر "إنهاء تكليف" بالجملة لعدد من مديريها ومسؤوليها

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-08T06:18:39+0000
التربية تصدر "إنهاء تكليف" بالجملة لعدد من مديريها ومسؤوليها

شفق نيوز / أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، جملة من انهاء الاوامر الادارية وانهاء التكليف لعدد من مديريها العامين، فيما بينت أن هذه القرارات جاءت وفق قرارات الامانة العامة لمجلس الوزراء بإلغاء قرارات وموافقات واوامر الحكومة السابقة.

وبينت وثيقة تحصلت عليها وكالة شفق نيوز صادرة بعنوان (الغاء الاوامر الادارية وانهاء تكليف)، إنه "تم الغاء الامر الديواني (في 11/ 1/ 2022)، الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن تكليف (علاء حميد رشيد مظهور)، بمهام رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية وكالة، والغاء الامر الديواني في (29 / 8/ 2022) الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن تكليف (انيس محمد جاسم بمهام عميد الكلية التربوية المفتوحة وكالة".

وأضافت الوثيقة الموقعة من الوزير ابراهيم الجبوري "انهاء تكليف (رفعت سلامة عبد المجيد) من مهام ادارة المديرية العامة للتعليم المهني، وانهاء تكليف (عبد الحكيم زعيلي حميد ) من مهام ادارة المديرية العامة للاشراف التربوي، وانهاء تكليف (منير عويد محسن) من مهام ادارة المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي".

كما تضمنت الوثيقة الموقعة بتاريخ الأمس "انهاء تكليف (محمود عبد الحسن خلف) من مهام ادارة شركة النهرين العامة لطباعة وانتاج المستلزمات التربوية واعادته الى وظيفته السابقة ( معاون مدير عام اصالة) في الشركة المذكورة، وانهاء تكليف (عبد الرحمن هاني بشير) من مهام ادارة المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، وانهاء تكليف (عبد حسين ناصر) من مهام ادارة المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد /الرصافة الثانية"، فيما بينت الوثيقة أن "هذه القرارات جاءت استنادا الى مجلس الوزراء رقم (280) لسنة (2022) الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في (3/ 11/ 2022) ، الفقرتين (1، 2) المتضمنتين ( الغاء القرارات والأوامر الديوانية والموافقات والأوامر الوزارية والادارية الصادرة عن الحكومة السابقة جميعها بدءا من (8 / 10/ 2021) وتكليف أحد المعاونين بادارة الدوائر الشاغرة فيها".

related

التربية: لايحق للأجهزة الأمنية دخول المدارس ومحاسبة وتهديد الكوادر

Date: 2019-11-21 11:20:28
التربية: لايحق للأجهزة الأمنية دخول المدارس ومحاسبة وتهديد الكوادر

التربية توجه بتعيين حملة الشهادات العليا والاوائل على الاقسام.. وثيقة 

Date: 2022-08-24 06:08:33
التربية توجه بتعيين حملة الشهادات العليا والاوائل على الاقسام.. وثيقة 

وثيقة.. التربية تحدد موعد مباشرة المعلمين والمدرسين في مدارسهم  

Date: 2022-08-18 06:54:40
وثيقة.. التربية تحدد موعد مباشرة المعلمين والمدرسين في مدارسهم  

التربية تؤجل الامتحانات النهائية للسادس الإعدادي (تحديث)

Date: 2022-06-06 17:03:22
التربية تؤجل الامتحانات النهائية للسادس الإعدادي (تحديث)

التربية تعلن نسبة نجاح الثالث المتوسط في الدور الثاني

Date: 2019-09-08 13:47:41
التربية تعلن نسبة نجاح الثالث المتوسط في الدور الثاني

بسبب الحرارة وانقطاع الكهرباء.. التربية تقرر تأجيل امتحانات الثالث المتوسط

Date: 2021-07-02 09:42:36
بسبب الحرارة وانقطاع الكهرباء.. التربية تقرر تأجيل امتحانات الثالث المتوسط

وزير التربية يعلن عقوبات على مدرسة بكربلاء بعد اعتداء بالضرب على والدة طالب

Date: 2022-10-20 19:03:49
وزير التربية يعلن عقوبات على مدرسة بكربلاء بعد اعتداء بالضرب على والدة طالب

التربية ترد على أنباء احتساب السنة الدراسية عدم رسوب

Date: 2019-12-17 19:14:59
التربية ترد على أنباء احتساب السنة الدراسية عدم رسوب