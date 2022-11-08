التربية تصدر "إنهاء تكليف" بالجملة لعدد من مديريها ومسؤوليها

شفق نيوز / أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، جملة من انهاء الاوامر الادارية وانهاء التكليف لعدد من مديريها العامين، فيما بينت أن هذه القرارات جاءت وفق قرارات الامانة العامة لمجلس الوزراء بإلغاء قرارات وموافقات واوامر الحكومة السابقة.

وبينت وثيقة تحصلت عليها وكالة شفق نيوز صادرة بعنوان (الغاء الاوامر الادارية وانهاء تكليف)، إنه "تم الغاء الامر الديواني (في 11/ 1/ 2022)، الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن تكليف (علاء حميد رشيد مظهور)، بمهام رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية وكالة، والغاء الامر الديواني في (29 / 8/ 2022) الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن تكليف (انيس محمد جاسم بمهام عميد الكلية التربوية المفتوحة وكالة".

وأضافت الوثيقة الموقعة من الوزير ابراهيم الجبوري "انهاء تكليف (رفعت سلامة عبد المجيد) من مهام ادارة المديرية العامة للتعليم المهني، وانهاء تكليف (عبد الحكيم زعيلي حميد ) من مهام ادارة المديرية العامة للاشراف التربوي، وانهاء تكليف (منير عويد محسن) من مهام ادارة المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي".

كما تضمنت الوثيقة الموقعة بتاريخ الأمس "انهاء تكليف (محمود عبد الحسن خلف) من مهام ادارة شركة النهرين العامة لطباعة وانتاج المستلزمات التربوية واعادته الى وظيفته السابقة ( معاون مدير عام اصالة) في الشركة المذكورة، وانهاء تكليف (عبد الرحمن هاني بشير) من مهام ادارة المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، وانهاء تكليف (عبد حسين ناصر) من مهام ادارة المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد /الرصافة الثانية"، فيما بينت الوثيقة أن "هذه القرارات جاءت استنادا الى مجلس الوزراء رقم (280) لسنة (2022) الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في (3/ 11/ 2022) ، الفقرتين (1، 2) المتضمنتين ( الغاء القرارات والأوامر الديوانية والموافقات والأوامر الوزارية والادارية الصادرة عن الحكومة السابقة جميعها بدءا من (8 / 10/ 2021) وتكليف أحد المعاونين بادارة الدوائر الشاغرة فيها".