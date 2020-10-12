قرار جديد يخص معدل البقاء في مدارس المتميزين والمتفوقين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية، يوم الاثنين، إلغاء معدل البقاء في مدارس المتميزين والمتفوقين للطلبة الناجحين من الصف الخامس الاعدادي الى الصف السادس الاعدادي.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وزير التربية علي حميد مخلف الدليمي وافق على إلغاء معدل البقاء في مدارس المتميزين للطلبة الناجحين من الصف الخامس العلمي الى الصف السادس العلمي للعام الدراسي (2021/2020) .

وذكر البيان أن الوزير وافق ايضاً على إلغاء معدل البقاء في مدارس المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي (2021/2020) وذلك بسبب الأوضاع التي يمر بها بلدنا الحبيب وتفشي فايروس كورونا.

وأضاف البيان ان المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وجهت إعماماً إلى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة لاتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص.

وكانت وزارة التربية قد الغت قرارا سابقا يقضي باستبعاد الطالب الذي يحصل على معدل 75% من مدارس المتفوقين، وقررت أن يكون 70%، إلا أنها في القرار اعلاه الغت اشتراط معدل القبول.