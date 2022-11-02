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التربية تصدر قرارات "استثنائية" للمحاضرين في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-02T15:35:59+0000
التربية تصدر قرارات "استثنائية" للمحاضرين في ذي قار

شفق نيوز/ اعلنت مديرية تربية ذي قار، يوم الأربعاء، عن صدور توجيهات وصفتها بـ"الاستثنائية" لمحاضريها من المعلمين والمدرسين في المحافظة.

وقال مدير عام التربية محمد لفتة، لوكالة شفق نيوز، ان "المديرية استحصلت قرارات استثنائية من وزارة التربية تخص المعلمين والمدرسين بصفة محاضر بعقد في مديرية التربية بالمحافظة".

وبين، ان "القرارات الاستثنائية الجديدة تتضمن، دوام المحاضر بعقد في مركز المدينة خمسة أيام، اما الذين يخدمون العلم في المناطق البعيدة ومراكز الاقضية والنواحي سيكون دوامهم أربعة أيام، بينما الذين يخدمون العلم في المناطق النائية، القرى والارياف سيكون دوامهم لمدة ثلاثة أيام في الاسبوع".

ويعد ملف المحاضرين المجانيين والموظفين بعقود مؤقتة من الملفات الشائكة التي لم يتم حلها منذ سنوات عدة مما انعكس سلباً على هذه الشريحة التي أمضى أغلبها سنوات من دون ان يتم تثبيتهم على الملاك الدائم او يتقاضون رواتب شهرية كأقرانهم المعلمين والمدرسين الموظفين.

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