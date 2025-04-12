التربية تصدر إعلاناً بشأن دوام غداً الأحد وتوجه بتشكيل "لجان عاجلة"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، مساء اليوم السبت، أن يوم غد الأحد دوام رسمي في المؤسسات التربوية كافة، فيما وجه وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، المديرين العامين بتشكيل لجان فنية عاجلة لمتابعة قرارات جلسة مجلس الوزراء.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التربية حريصة على انتظام العملية التعليمية معلنا بأن يوم غد الاحد دوام رسمي في المؤسسات التربوية كافة، وذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير التربية مع قادة المديريات العامة للتربية موجها المديرين العامين بتشكيل لجان فنية عاجلة لمتابعة قرارات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة مؤخرا لمناقشة ملف الهيئات التعليمية والتدريسية وحقوقهم الخاصة وتنفيذها بالسرعة الممكنة".

وشهدت عدد من المحافظات العراقية خلال الأسبوع الماضي، احتجاجات واسعة نظمها معلمون وموظفون، يطالبون فيها بتحسين أوضاعهم المعيشية وتثبيت حقوقهم وتعديل سلم الرواتب.

وأصدر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء الماضي، حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، من بينها إجراء دراسة لمنح علاوة مالية والترفيع مقابل سنوات الخدمة المجانية المحتسبة.

وعقد مجلس النواب العراقي، جلسته المخصصة لمناقشة ملف الكوادر التربوية، الخميس الماضي، وفيها أصدر توصيات للحكومة بإرسال قانون الخدمة المدنية وتثبيت العقود وتعديل سلم الرواتب.