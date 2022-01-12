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التربية تصدر توضيحاً خاصاً بشأن مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-12T08:45:25+0000
التربية تصدر توضيحاً خاصاً بشأن مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية، الجدول التفصيلي بالموضوعات الدراسية المطلوبة في الفصلين الدراسيين "الأول والثاني" من مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط (الجزء الأول).

وبين الوزارة في بيان أن المديرية العامة للمناهج وجهت اعماماً يلزم المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بالتقييد التام بالموضوعات الدراسية المطلوبة من مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط (الجزء الأول)، مشيرةً الى ان هذا الاجراء يندرج ضمن تكييف المناهج الدراسية للمراحل الدراسية كافة.

يذكر أن (الجزء الثاني) من الكتاب عُلِّق لهذا العام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ أثر تداعيات جائحة "كورونا" .

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