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التربية تصدر توضيحاً حول قرار إلغاء امتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-26T12:38:33+0000
التربية تصدر توضيحاً حول قرار إلغاء امتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط

شفق نيوز/ أصدرت وزارة التربية العراقية، يوم الجمعة، توضيحاً حول قرار إلغاء امتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة مستعدة بشكل كامل لاداء امتحانات الدور الثالث لطلبة الثالث المتوسط والذي كان مع المزمع اقامته يوم غد السبت، لكن هناك قرار بالغاء شمول الطلبة الذين ادوا الدورين الاول والثاني وهو ما اربك الوضع وتسبب بتأجيل الامتحانات الى الرابع من الشهر المقبل".

واضاف، "هناك جهود من اجل الغاء القرار وصدور قرار جديد يمكّن طلبة الثالث المتوسط من اداء امتحان الدور الثالث من الذين ادوا الدورين الاول والثاني".

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