التربية تصدر توضيحا جديدا بشأن "الدخول الشامل"

شفق نيوز/ أصدر المتحدث باسم وزارة التربية العراقية كريم السيد، يوم الأربعاء، توضيحا شمول الطلبة الراسبين بسبب الغياب بالدخول الشامل للامتحانات للصفوف المنتهية.

وقال السيد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الراسبين بسبب الغياب وليس المفصولين، لأن الطالب يعتبر راسباً للعام الدراسي بسبب غيابه بحسب المادة 25 من نظام المدارس الإبتدائية رقم 30 لسنة 1978، وبالتالي فإنّه غير مشمولين بقرار الدخول الشامل".

وصوّت مجلس الوزراء، يوم أمس الثلاثاء، على الدخول الشامل للامتحانات الوزارية، للمرحلتين المتوسطة والإعدادية بجميع فروعها، للعام الدراسي الحالي 2024- 2025.

وقالت وزارة التربية في بيان، أن مجلس الوزراء وافق على مقترح وزير التربية بالدخول الشامل والسماح للطلبة الراسبين في السعي السنوي وغير المؤهلين للدراستين المتوسطة والإعدادية/ الثالث المتوسط والسادس الاعدادي بفروعه كافة / أداء امتحاناتهم في الدور الثاني واعطائهم فرصة ومتسع من الوقت لمراجعة المواد الدراسية.

كما أصدر الوزارة، توضيحا سابقا، أكدت فيه أن قرار الدخول الشامل للطلبة النظاميين فقط ولا يشمل طلبة الامتحان الخارجي.