التربية تصدر توضيحاً بشأن نسب النجاح النهائية للسادس الإعدادي

شفق نيوز/ أصدرت وزارة التربية، يوم الأحد، توضيحاً بشأن نسب النجاح النهائية للصف السادس الإعدادي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ما يتم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي حول نسب النجاح النهائية العامة للطلبة غير دقيق ومغلوط وانها ستحدد بعد إعلان نتائج الدور الثاني".

وأشارت الوزارة الى أن "الكثير من المؤجلين لدرس او درسين هم من الطلبة المتميزين وان نتائجهم سيكون لها تأثير على النسب المعلنة حالياً بعد انتهاء الدور الثاني، فضلاً عن الدرجات المضافة مثل درجة عدم الرسوب، ودرجة اللغة (الفرنسي وغيرها) إضافة الى درجات ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب هي درجات تضاف من قبل وزارة التعليم ولا علاقة لها بوزارة التربية".