التربية تصدر تعليمات العمل بنظام المحاولات (وثيقة)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، يوم الأحد، عن تعليمات العمل بنظام المحاولات للطلبة الراسبين للعام الدراسي 2023 – 2024.

وقالت التربية في كتاب رسمي، موجه إلى مديريات التربية كافة عدا إقليم كوردستان، وورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الدائمة للامتحانات العامة تُصدر ضوابط وتعليمات إعادة العمل بنظام المحاولات للطلبة الراسبين للعام الدراسي 2023 – 2024، بدرس واحد أو درسين في الصف السادس الإعدادي بفروعه كافة".

وأضافت "على أن يؤدوا الامتحان في 2024 – 2025".

وأرفقت الوزارة تعليمات التنفيذ في الكتاب، والخيارات أمام الطلبة، ومكونة من 6 نقاط.

وأعلنت وزارة التربية، أواخر آذار/ مارس الماضي، عن تصويت هيئة الرأي على إعادة العمل بنظام المحاولات للعام الدراسي 2023-2024، وذلك بناءً على توصيات مجلس النواب العراقي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القرار يشمل الطلبة الراسبين بدرس واحد أو درسين في الصف السادس الإعدادي بجميع فروعه"، مشيرة إلى أن "هؤلاء الطلبة سيتمكنون من أداء الامتحانات وفق نظام المحاولات خلال العام الدراسي 2024-2025".

وأشارت الوزارة، بحسب البيان، إلى أن "لجنة مختصة ستضع آلية لتنفيذ القرار وضمان تطبيقه بالشكل المناسب".

وصوت مجلس النواب العراقي، في وقت سابق، خلال جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس محمود المشهداني، على توصية لوزارة التربية بإعادة العمل بنظام المحاولات.