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التربية تصدر بياناً بشأن "إلغاء" الامتحانات الشهرية

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-09T14:30:47+0000
التربية تصدر بياناً بشأن "إلغاء" الامتحانات الشهرية

شفق نيوز/ نفت وزارة التربية، يوم الثلاثاء، إصدار قرار بإلغاء الامتحانات الشهرية للمراحل كافة، بسبب وباء كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن ما نشر بشأن إلغاء الامتحانات الشهرية غير حقيقي، وعار عن الصحة، مؤكداً أن المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت آليات امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول إلى جميع المديريات التابعة للوزارة.

وأشار إلى أن المديرية ذكرت يوم أمس الاثنين، أن الطلبة الذين لم يؤدوا الاختبارات الشهرية يمكن اعتماد درجاتهم نهاية الكورس الأول، أي أن الامتحانات الشهرية 50 والكورس الأول 50، وهذا ما أقرته وتعمل به وزارة التربية.

وبين فاروق أن هناك 10 درجات إلى نهاية الكورس الأول لجميع المواد وليس للمادة الواحدة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وفق معطيات بدأت بها العام الدراسي في ظل وباء كورونا.

ودعا فاروق العوائل العراقية ووسائل الإعلام إلى أخذ المعلومات من المواقع الرسمية لوزارة التربية، والابتعاد عن المواقع المزيفة التي تحاول إرباك الطالب العراقي.

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