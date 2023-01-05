التربية تشكل "لجنة عليا" لمحاسبة احدى معلمات البصرة ظهرت في تسجيل فيديوي

شفق نيوز/ وجه وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، يوم الخميس، مدير عام تربية البصرة، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بحق احدى معلمات المحافظة ومحاسبتها بعد قيامها بسلوكيات لا تتلاءم مع القيم التربوية على احدى منصات التواصل الاجتماعي.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلا فيديويا تظهر فيه إحدى المعلمات تطالب طلابها بالمتابعة وتسجيل الاعجاب بصفحتها.

وذكر بيان لوزارة التربية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الجبوري أكد أن المعلم هو نبراس العلم والمعرفة وعليه أن يبقى بعيداً عن التصرفات الدخيلة على المجتمع فهم بناة الأجيال وعليهم غرس القيم و العادات الرصينة التي يتمتع بها مجتمعنا العراقي في نفوس تلاميذنا وطلبتنا الأعزاء".

وشدد الوزير على "المحاسبة والعقاب لكل من يسيء للقيم التربوية وفق الضوابط و التعليمات الوزارية ، موجهاً المديرين العامين للتربية في المحافظات كافة بمعاقبة أي معلم أو مدرس يقوم بنشر ما يقلل و ينتقص من قيمة التلاميذ او التنمر عليهم أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال".