التربية تسمح للعقود بالتصريح عن شهاداتهم قبل وأثناء مدة العقد

شفق نيوز- بغداد

أصدر وزير التربية وكالة أحمد الأسدي، يوم الأحد، قراراً يقضي بالسماح للمتعاقدين بالتصريح بالشهادات الدراسية (الأولية والعليا) التي حصلوا عليها قبل وأثناء مدة العقد.

وذكرت وزارة التربية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأقسام القانونية في المديريات العامة للتربية ستتولى استلام طلبات التصريح من المتعاقدين، على أن يتم تدقيقها وختمها أصولياً وحفظها ضمن ملفاتهم الشخصية.

وأضافت، أن المتعاقد سيتم تزويده بنسخة رسمية من الطلب بعد ختمه، ليتم اعتماده لاحقاً وإدراجه ضمن استمارة التعيين عند التثبيت على الملاك الدائم.