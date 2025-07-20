التربية تسمح لتلاميذ الخامس الابتدائي الراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني لثلاثة دروس

شفق نيوز– بغداد

قررت هيئة الرأي في وزارة التربية العراقية، يوم الأحد، السماح لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي الراسبين في الدور الأول للعام الدراسي 2024-2025 بأداء امتحانات الدور الثاني لدرس واحد أو درسين أو ثلاثة دروس، بدلاً من السماح لهم بأداء امتحانات درس واحد أو درسين فقط.

ذكر ذلك المتحدث الرسمي لوزارة التربية كريم السيد، في بيان، وقال إن هذا الإجراء جاء استجابةً لمطالب الطلاب وأولياء الأمور، ويأتي في إطار سياسة الوزارة لتطوير العملية التعليمية.

على صعيد آخر، وبحسب السيد، فإن وزارة التربية ستعلن اليوم نتائج الصف السادس المهني بجميع فروعه.