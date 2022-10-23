التربية تستعين بمقولة لصدام حسين خلال اعمام خاص (وثيقة)

شفق نيوز/ أصدرت وزارة التربية العراقية، إعماماً لمديريات التربية في المحافظات كافة، يوم الأحد، أشارت فيه إلى مقولة لرئيس النظام السابق صدام حسين حمل عنوان "الرياضة تجدد حيوية الفرد مثلما القراءة تجدد فكره".

وظهرت العبارة على وثيقة صادرة من تربية نينوى، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، في محاولة للتربية لتوجيه إعمام الوزارة على المدارس الحكومية والأهلية، تحثهم من خلالها على "أهمية مادة التربية الرياضية، في تنمية القدرات العقلية".

يشار إلى أن عبارة "الرياضة تجدد حيوية الفرد مثلما تجدد القراءة فكره"، كانت تتصدر التصميم الأساسي للصفحة الأولى لجريدة البعث الرياضي، والتي كتب أسفل المقولة اسم رئيس النظام السابق صدام حسين، في إشارة إلى أنها إحدى مقولاته.