التربية تستعد لاحياء مدارس "الركام" في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي في ديالى، يوم الاربعاء، بأن وزارة التربية تستعد لاحياء مشروع المدارس المهدمة منذ عشرة أعوام ضمن مشروع "رقم واحد" في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري زار ديالى اليوم والتقى الحكومة المحلية والمسؤولين التربويين للبدأ بإعادة بناء 179 مدرسة هدمت ضمن مشروع رقم 1 ابان عهد وزير التربية الاسبق محمد تميم عام 2012 وتركت وتحولت الى ركام".

واضاف ان "ملف المدارس المهدمة بديالى ما زال يراوح بين دوائر النزاهة والجهات التحقيقية وبين الضغوط السياسية التي تعطل سير التحقيق بالملف وانجازه الى جانب وجود ملفات فساد وهدر اموال شابت المشروع، كما ان الشركات المحالة اليها المدارس تسلمت نحو 60% من تخصيصات المشروع".

واكد المصدر ان "وزير التربية بحث معالجة المشاكل الفنية والادارية لمشروع المدارس رقم 1 تمهيدا للشروع باعادة بناء المدارس المهدمة وإنهاء الوضع المزري للطلبة".

وختم بالقول "اغلب المدارس المهدمة ضمن المشروع تحولت الى ركام او صفوف كرفانية لا تصلح لاستيعاب الطلبة والعملية التعليمية".

وأكدت محافظة ديالى في مناسبات عدة أن "وزارة التربية هدمت 179 مدرسة منذ 10 سنوات، ولم تشرع ببنائها حتى الآن على الرغم من مشكلات نقص الأبنية المدرسية في المحافظة".

وأشارت إلى أن "وزارة التربية لم تسمح لنا ببناء أي مدرسة في مواقع المدارس المهدمة التي ما زالت ركاما مهملا".