التربية تستحدث قسم الذكاء الاصطناعي بالتعليم المهني بشكل تجريبي

شفق نيوز– بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، على استحداث قسم الذكاء الاصطناعي ضمن تخصصات التعليم المهني بشكل تجريبي.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاستحداث سيكون في إعدادية واحدة في جانب الكرخ وأخرى في جانب الرصافة، وذلك ضمن جهود الوزارة لمواكبة التطور العلمي ودعم البرامج الرقمية.

وأكدت أن هذه الخطوة تمهيدية لإعمار التجربة على مدارس العراق كافة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، بهدف تأهيل الطلاب لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديث والتقنيات الرقمية المتقدمة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت أن مطلع أيلول المقبل سيشهد الافتتاح الرسمي لكليتي "التميّز" و"الذكاء الاصطناعي" في جامعة بغداد.