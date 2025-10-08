التربية تستجيب لمناشدة ذوي طلبة الانتساب عبر شفق نيوز

شفق نيوز– بغداد

أعلنت وزارة التربية، يوم الأربعاء، استجابتها للمناشدة التي نقلتها وكالة شفق نيوز بشأن شكاوى أولياء أمور طلبة الانتساب حول رسوم "المدرسة الإلكترونية" ومصير الأموال المدفوعة في الأعوام السابقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، للوكالة، إن "المناشدة وصلت إلى وزارة التربية، وسيكون هناك إجراء قريب بهذا الشأن"، مؤكداً حرص الوزارة على "متابعة جميع الملاحظات والمطالب الواردة من المواطنين، وخاصة ما يتعلق بحقوق الطلبة وأولياء الأمور".

وكان عدد من أولياء الأمور قد أعربوا، في أحاديث سابقة لـ شفق نيوز، عن استيائهم من مطالبة الوزارة برسوم جديدة للتسجيل في "المدرسة الإلكترونية" المرتبطة بنظام الانتساب، رغم أنهم سبق وأن دفعوا نفس المبالغ في الأعوام الماضية دون استردادها بعد إلغاء النظام مرتين.

وأوضحوا أنهم "دفعوا مبلغ 210 آلاف دينار عن كل سنة عبر المنصة الإلكترونية، لكن النظام أُلغي ولم تُعاد المبالغ"، متسائلين عن مصير تلك الأموال، ومطالبين بـ"توضيح رسمي من الوزارة وضمانات لعدم تكرار المشكلة".

وأضافوا أن "بعض مديريات التربية استلمت المستمسكات وصفحات التقديم المطبوعة ووعدت بإعادة المبالغ، إلا أن الأشهر مرت دون نتيجة"، مؤكدين أن "نظام الانتساب خطوة مهمة لأبنائهم، لكنه يحتاج إلى استقرار تشريعي وإداري وعدم تغييره بشكل مفاجئ".

ويأتي هذا عقب إعلان وزارة التربية، يوم أمس الثلاثاء 7 تشرين الأول 2025، عن ضوابط الدوام بالانتساب للعام الدراسي 2025–2026، والتي تضمنت اشتراط التسجيل عبر "المدرسة الإلكترونية" لإتمام الانتساب.

وأوضحت الوزارة أن نظام الانتساب سيكون على مسارين: الأول مجاني يشترط أداء امتحانات الفصلين الأول والثاني ونصف السنة، والثاني بمقابل مالي قدره 210 آلاف دينار يُعفي الطالب من امتحانات الفصلين الأول والثاني ويكتفي بامتحان نصف السنة وآخر السنة.

وأكدت الوزارة أن "التقديم سيكون حصرياً ومجاناً عبر تطبيق المدرسة الإلكترونية، الذي يمثل البوابة الرسمية لتنظيم الإجراءات إلكترونياً"، محددة يوم 30 تشرين الثاني المقبل موعداً نهائياً لاستقبال الطلبات.