التربية تزف بشرى لطلبة السادس: الدور الثالث على طاولة مجلس الوزراء

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، يوم الاثنين، عدم اعتراضها على منح دور ثالث لطلبة السادس الإعدادي، مشيرة الى أنها بانتظار موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

وقال وكيل وزارة التربية فلاح القيسي بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة ليس لديها اعتراض في منح دور ثالث، في حال تم تبنيه من قبل لجنة التربية في مجلس النواب وصوّت عليه في مجلس الوزراء".

وأضاف، أن "الوزارة تنتظر إقرار مجلس الوزراء إجراء دور ثالث لطلبة السادس الإعدادي في فرعيه الأدبي والعلمي".

وطالب رئيس لجنة التربية النيابية قصي محسن الياسري في وقت سابق اليوم الاثنين، وزارة التربية بإجراء امتحانات دور ثالث لطلبة السادس الإعدادي نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بھا البلد من تفشي جائحة كورونا وما صاحبھا من عقبات أثرت بشكل مباشر على الطلبة.