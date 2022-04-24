التربية ترد على أنباء وجود صفقات لطباعة الكتب المدرسية خارج العراق

شفق نيوز/ نفت وزارة التربية يوم الأحد صحة الأنباء حول وجود صفقات لطباعة الكتب المدرسية خارج العراق.

جاء ذلك ردا على الأنباء التي وصفتها بـ"غير الصحيحة التي ادعت وجود صفقات لطباعة الكتب المدرسية خارج العراق خلال العاميين الماضيين.

وقال بيان للمكتب الإعلامي اليوم، ان الوزارة اطلعت على تقرير تلفزيوني بُث على شاشة قناة "INEWS" الفضائية حول طباعة الكتب المدرسية خارج العراق، وتنويراً للرأي العام الوطني، تنفي الوزارة نفياً قاطعاً هذا الخبر الذي لا أساس لهُ من الصحة، وتؤكد انها تعمل ضمن اطر السياقات القانونية المتبعة بهذا الشأن.

وأضاف البيان ان الوزارة لم تبرم أي عقد لطباعة الكتب خلال العام (2020) بسبب عدم اقرار الموازنة الاتحادية وقتذاك، اما مايخص عام (2021) فقد حصلت وزارة التربية على قرار من مجلس الوزراء على طباعة الكتب والاعتماد على القطاعات الحكومية والأهلية بمناقصة اعدت لهذا الغرض أذ لا يوجد اي طباعة للكتب خارج البلاد سعياً منها للإرتقاء بالمنتوج الوطني.

وطالبت الوزارة جميع وسائل الإعلام بالابتعاد عن طرح القضايا التي لا تستند الى الادلة الموثوقة وان ترتقي برسالتها الاعلامية الوطنية والنبيلة خدمة للعملية التربوية .