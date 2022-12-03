التربية ترد على تقرير تلفزيوني: لا نطبع الكتب خارج العراق

شفق نيوز/ ردت وزارة التربية العراقية، يوم السبت، على "اتهامات" نشرتها إحدى القنوات الفضائية، بخصوص طباعة الكتب خارج البلاد .

وقالت الوزارة في بيان لها، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أنها تستغرب من تكرار هذه الاتهامات التي باتت مستهلكة ولا تنطلي على أحد، مبينة أن الجميع يعلم بأن طباعة الكتب منذ سنوات تتم داخل العراق حصراً.

وأضاف البيان أن الوزارة وبسبب قلة التخصيصات المالية في العام الماضي، خُولت من مجلس الوزراء بحصر طباعة الكتب في 8 مطابع حكومية وهي ( مطبعة النهرين والتعليم العالي والثقافة والعمل وشبكة الاعلام العراقي والتبوغ والعتبتين الحسينية والعباسية) .

كما نفت الوزارة ورود الحديث عن طباعة كتاب الفيزياء في خارج العراق؛ إذ أشارت إلى أن العام الماضي اقتصر على طباعة مناهج المرحلة الابتدائية فقط، ولم تطبع مناهج الثانوي وهذا دليل واضح على كذب المدعين.

وأكدت الوزارة احتفاظها بالحق القانوني ضد من وصفتهم "مروجي هذه الإشاعات والاتهامات"، داعية وسائل الإعلام المهنية إلى اعتماد القنوات الرسمية للوزارة واعتماد الأخبار من مصادرها الصحيحة.