التربية ترد على الصحة البرلمانية: قرار الدوام الحضوري اتخذ من جهات مختصة

شفق نيوز/ ردّت وزارة التربية العراقية، اليوم الخميس، على وجود مخاوف برلمانية من عودة الدوام حضوري في المدارس، خشية من ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وكان عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي، دعا أمس الأربعاء (14 نيسان الجاري)، وزارة التربية للعدول عن قرارها بعودة دوام الطلبة في المرحلة الاولى والثانية والثالثة من الدراسة الابتدائية حضورياً لعدم قدرتهم على الالتزام بالتعليمات الصحية وقدرتهم على نقل العدوى لعوائلهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، لوكالة شفق نيوز، ان "مقترحات وزارة التربية بشأن دوام المدارس، تمت دراستها من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، مشيرا إلى أنه "تم القبول والعمل بها من قبل اللجنة العليا، ولو كان هناك رفض لهذه المقترحات ما كان بالإمكان إصدار القرارات الخاصة بالموضوع".

وأضاف فاروق؛ أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، مشكلة من عدة مستشارين ووزارات معنية بالموضوع ونحن نخضع لقرارات هذه اللجنة والالتزام بتعليماتها حصراً".