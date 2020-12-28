التربية ترد على البرلمان بشأن الدوام المدرسي

شفق نيوز/ شدد وزير التربية علي الدليمي، يوم الاثنين، على التزام إدارات المدارس بتوجيهات خلية الأزمة بشأن الوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً على استمرار الدوام المدرسي ليوم واحد في الأسبوع.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الدليمي وجه إدارات المدارس في المحافظات العراقية كافة بالالتزام بمقررات خلية الازمة وعدم التعامل مع اي قرارات اخرى، حرصا على سلامة الطلبة والكوادر التربوية.

واضافت ان الوزير أكد ان مقررات خلية الازمة غير قابلة للنقاش، داعيا الى عدم الاستجابة لاي توجيهات او قرارات اخرى صادرة باجتهاد فردي من بعض الجهات.

وأكدت الوزارة انها ملتزمة بشكل تام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة وتوجيهها بأن يكون دوام التلاميذ يوما واحدا لكل صف دراسي وبحسب المرحلة الدراسية (ابتدائي او ثانوي)، وبقية أيام الأسبوع يكون التعليم فيها عن بعد.

ويأتي بيان وزارة التربية رداً على توصية من رئيس لجنة التربية النيابية، قصي الياسري، رفعها إلى وزارة التربية بشأن تمديد الدوام المدرسي إلى ثلاثة أيام في الأسبوع، مشيرا الى ان اليوم الواحد كدوام في المدارس لا يكفي لتعلم الطلبة خصوصاً أن بعضها يصادف عطلة أو انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر على الدروس عبر المنصات إضافة إلى تقلبات الطقس.