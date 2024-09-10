التربية تدرج قصة نجاح البطلة البارالمبية العراقية "نجلة عماد" ضمن المناهج الدراسية

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية العراقية، يوم الثلاثاء، إدراج قصة نجاح البطلة البارالمبية "نجلة عماد" ضمن المناهج الدراسية كأول امرأة عراقية تحرز ميدالية ذهبية في تاريخ البلاد.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة كريم السيد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري وجّه المديرية العامة للمناهج، بإدراج قصة نجاح البطلة البارالمبية نجلة عماد الفائزة بالميدالية الذهبية في نهائيات باريس 2024 كأول امرأة عراقية تحرز ميدالية ذهبية بتاريخ العراق".

وأشار إلى أن هذا الإنجاز تحقق "بالرغم من إعاقتها وفقدانها ثلاثة أطراف بحادث إرهابي"، مضيفاً أن قصتها ستدرج "ضمن مفردات المناهج الدراسية، لتكون أنموذجاً للتحدي والنجاح، ودليلاً على ثبات العراقيين وانتصارهم بالأمل والحياة".

وتوجّت اللاعبة العراقية نجلة عماد بذهبية بارالمبياد باريس لتنس الطاولة بعد تغلبها على المصنفة الأولى الأوكرانية مارينا لينوفتشينكو، في السابع من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.