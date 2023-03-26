التربية تخول مديري التربيات بتعطيل الدوام في بغداد والمحافظات

شفق نيوز / خولت وزارة التربية العراقية، مساء الأحد، بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس في بغداد والمحافظات، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية وغرق بعض مناطق البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير التربية، وجه المديرين العموميين بتقدير موقف دوام المدارس في المناطق المختلفة التابعة لمديرياتهم، وإتخاذ القرار المناسب لأجل الحفاظ على سلامة أرواح التلاميذ والطلبة، وإبعاد الخطر عنهم".

في غضون ذلك، وجه محافظ صلاح الدين، إسماعيل خضير الهلوب، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس المحافظة ليوم غد الاثنين، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في الساعات الماضية على أجزاء واسعة من المدن".

وأوضح الهلوب، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قرار تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد، جاء لغرض فسح المجال أمام الملاكات الفنية، بسحب المياه من الطرق الرئيسة".

إلى ذلك، قرر محافظ بابل، وسام الجبوري، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، بإستثناء الدوائر الخدمية والصحية والأمنية ومكتب المحافظ وهيئة الإعمار بالمحافظة.

وبوقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت محافظات الأنبار، ذي قار، واسط، والنجف، تعطيل الدوام الرسمي غدا الاثنين، بسبب موجة الأمطار التي تضرب حاليا معظم مناطق البلاد.

وتوقع الراصد الجوي العراقي، صادق العطية، مساء اليوم الأحد، أن يستمر هطول الأمطار لغاية يوم غد الاثنين، لا سيما في المناطق الوسطى من البلاد.