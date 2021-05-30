التربية تحمل إدارات المدارس مسؤولية عدم الالتزام بقرار "تكييف" المناهج.. وثيقة

شفق نيوز/ الزمت وزارة التربية العراقية، إدارات المدارس بالتقييد التام بقرار "تكييف" المناهج الدراسية للصفوف المنتهية وغير المنتهية.

وقالت الوزارة، في بيان لها ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها الزمت إدارات المدارس التابعة للمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بالتقييد التام بقرار "تكييف" المناهج الدراسية للصفوف المنتهية وغير المنتهية، وذلك ضمن سلسلة إجراءاتها لتنظيم الدراسة في العام الدراسي الحالي 2020 – 2021 .

وذكر بيان الوزارة أن "المديرية العامة للمناهج وجهت إدارات المدارس بضرورة اتباع ما جاء بالقرارات المتعلقة بـ"تكييف" المناهج الدراسية للمراحل الدراسية كافة، وذلك انسجاماً مع متطلبات المرحلة الحالية، وفي حال عدم الالتزام بتنفيذ ما جاء بها تتحمل المدارس المخالفة المسؤولية كاملة" .

وقررت وزارة التربية في وقت سابق، تقليص المناهج الدراسية الخاصة بالمراحل المنتهية وغير المنتهية للعام الدراسي 2020 ــ 2021.