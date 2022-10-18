التربية تحقق بزيارة المغني سعدون الساعدي لمدرسة في بغداد

شفق نيوز/ وجه وزير التربية ، علي حميد الدليمي، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقة "عاجلة" للوقوف على مجريات الحادث الذي حصل داخل مدرسة (زهرة المدائن) التابعة لمديرية تربية الرصافة الثالثة .

وقال الوزير في بيان اليوم، "إن الحرم المدرسي ؛ حرم مقدس ، وإننا ملزمون في الحفاظ عليه، وسنبقى حريصين لمنع أي مظاهر دخيلة على مجتمعاتنا تسيء الى سمعة المؤسسة التربوية والتعليمية.

ووجه في ضوء ما جرى ، تشكيل لجنة تحقيقة "عاجلة" تتولى مهمة إنجاز مجريات التحقيق ، على أن تقدم اللجنة آنفة الذكر نتائج التحقيق خلال يومين (فقط) من تشكيلها.

وأكد وزير التربية ، إنه سيبقى المدافع الأول عن المدرسة وحرمها المقدس لِما لهذه المؤسسة من رسالة تربوية سماوية تحافظ على بناء الأجيال وتطور الأوطان .

وكان المغني الشعبي سعدون الساعدي قد زار مدرسة (زهرة المدائن) في وقت سابق من اليوم وحضر اصطفاف الطالبات البنات.