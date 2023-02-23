التربية تحسم موقفها بشأن امتحان الدور الثالث للعام الدراسي الحالي

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وزارة التربية، اليوم الخميس، عدم وجود دور ثالث للمكملين أو تحسين معدل للعام الدراسي الحالي 2022_2023 .

واوضح المكتب الإعلامي في الوزارة في بيان اليوم أن القرار جاء بعد إجتماع هيئة الرأي في جلستها المنعقدة بتأريخ 2023/1/16 بهدف تحقيق رصانة علمية تعتمد معايير الجودة في بناء جيل تربوي واعد .

و أضاف بأن هيئة الرأي أصدرت قراراً بإلغاء نظام المحاولات للعام الدراسي القادم 2023_2024 و الاعوام اللاحقة .