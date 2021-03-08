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التربية تحسم إجراء امتحانات نصف السنة والخارجي

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-08T14:17:23+0000
التربية تحسم إجراء امتحانات نصف السنة والخارجي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، يوم الاثنين، عزمها عقد اجتماع الأسبوع الجاري لحسم مسألة إجراء الامتحانات نصف السنة والامتحانات الخارجية من عدمه.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة ستعقد اجتماعا هذا الأسبوع بشأن إجراء الامتحانات نصف السنة للطلبة المنتظمين والتمهيدي، والطلاب الخارجيين أو تأجيلها بعد صدور قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بتمديد إجراءات حظر التجوال".

وأضاف أن "وزارة التربية ستصدر بيانا توضيحيا بشأن ذلك خلال الأيام المقبلة".

وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت اليوم الاثنين، عن اتخاذ اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قرارا بتمديد إجراءات حظر التجوال لمدة أسبوعين جديدين، بنفس الإجراءات السابقة (حظر شامل لأيام الجمعة والسبت والأحد، وجزئي لأيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس).

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